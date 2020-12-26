إصابة عضو بهيئة تدريس طب كفر الشيخ بفيروس كورونا

أصيب الدكتور حسام جاد، أستاذ العظام بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ والطبيب بالمستشفى الجامعي بفيروس كورونا، وعلى الفور قام بعزل نفسه مع تلقي العلاج اللازم، وسط دعوات مرضاه له بالشفاء على مواقع السوشيال ميديا.ومنذ أيام قليلة، فقد تعافى الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ القلب بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ ورئيس قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابته بالفيروس، وخرج من قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي بعد تلقيه العلاج اللازم وثبتت سلبية مسحاته التي أجريت له، وقد استقبله عدد من الأطباء فور خروجه بباقة من الورود.وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.