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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا: 2583 إصابة جديدة بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
كورونا في بلجيكا
كورونا في بلجيكا
وكالات
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سجلت بلجيكا 2583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 634904 حالات حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

ونقلت بلومبرج عن وزارة الصحة البلجيكية القول إنه تم تسجيل 99 حالة وفاة جديدة بالفيروس الفتاك، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 19038 حالة.

واستقر متوسط حالات العدوى بالفيروس المميت خلال سبعة أيام انتهت في 21 ديسمبر الجاري عند 2452 حالة.

وكانت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة، الأكثر تضررا بشكل خاص بسبب وباء فيروس كورونا، وشهدت واحدا من أعلى معدلات الوفاة في الاتحاد الأوروبي.

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