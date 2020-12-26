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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا: 28276 إصابة جديدة بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:04 ص
أستراليا
أستراليا
وكالات
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استقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا عند 28 ألفا و276 إصابة بشكل إجمالي حتى مساء الجمعة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 908 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 25 ألفا و726 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.

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