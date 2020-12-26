أستراليا: 28276 إصابة جديدة بكورونا

استقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا عند 28 ألفا و276 إصابة بشكل إجمالي حتى مساء الجمعة.وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 908 وفيات، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 25 ألفا و726 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 47 أسبوعا.