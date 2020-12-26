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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«معايير وكيفية اختيار شريك الحياة».. ندوة بمكتبة المستقبل اليوم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:06 ص
مكتبة المستقبل
مكتبة المستقبل
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة المستقبل بمقرها الكائن بجوار سنترال مصر الجديدة ــ جسر السويس٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "شريك حياتي" وتحاضر فيها الكاتبة غادة مظلوم.

هذا وتتطرق الندوة إلى المواصفات والمعايير التي يجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة٬ كامتلاك أهداف شخصية لتطوير الذات٬ وإدراك الشريك لمشاعره الخاصّة، وأن تكون لدي الشريك المسؤولية للحفاظ على المنزل، واحترام حدود الشريك، ووقته، ومشاعره.

بالإضافة إلى إلقاء الضوء علي الجوانب المؤثّرة على اختيار شريك الحياة٬ ومن بينها الجانب الرومانسي البقاء على السجية الذاتيّة، حيث إنّ التصنّع في هذا الموقف غير مقبول؛ لكون هذه العلاقة ستستمر مدى الحياة.

وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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