رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

علماء بريطانيون يختبرون دواء لمنع تطور مرض كوفيد-19 لدى المصابين بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:30 ص
تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام ليبية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، بتنفيذ أول عملية لتبادل الأسرى بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وذكر موقع «ليبيا الأحرار»، أن تبادل الأسرى جرى في منطقة الشويرف، بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان.

وذكرت مصادر الموقع، أن عدد أسرى قوات الجيش الوطني الليبي، الذين أطلق سراحهم بلغ 33 شخصًا، مقابل 15 أسيرًا من قوات الوفاق، ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

بدورها، أفادت وكالة «ليبيا 24» نقلًا عن مقربين من إحدى عائلات أسرى القوات المسلحة الليبية لدى قوات الوفاق، بإطلاق سراح عدد من الأسرى، الذين اعتقلوا أثناء اقتحام قوات الوفاق لمدينة غريان يوم 26 أغسطس 2019.

وأوضحت الوكالة، أن عدد الأسرى من بين عناصر الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر، بلغ 36 شخصًا.

وسبق أن أكد المدعي العام العسكري لقوات الجيش الوطني الليبي، عضو اللجنة العسكرية التفاوضية «5+5»، اللواء فرج الصوصاع، يوم 3 ديسمبر الجاري، أن العمل جار لحصر الأسرى من العناصر الذين تم القبض عليهم خلال العمليات العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق، تمهيدًا لتبادلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووقع طرافا الصراع في ليبيا، حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، يوم 23 أكتوبر 2020 اتفاقًا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقًا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السلطات الأمريكية: انفجار ناشفيل كان عملا متعمدا

اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة

طائرات إسرائيلية تشن غارات على مواقع فى قطاع غزة

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

4 لاعبين عرب بين الـ100 الأفضل فى عام 2020

علماء بريطانيون يختبرون دواء لمنع تطور مرض كوفيد-19 لدى المصابين بكورونا

مقاتل روسى يخنق أرمنيا بقوة.. (فيديو)

محركات صاروخ أنجارا المأهول ستعمل بدفع منخفض

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات

الساقى تطرح طبعة جديدة ومنقحة لكتاب خطّ فى الرمال

اليوم.. التداوى بالفلسفة على طاولة مكتبة مصر الجديدة

العربية للعلوم تصدر كتاب «إعادة التكوين» فى نسخته العربية