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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بسبب النزاع مع الإمارات.. الحرس الثورى يعلن الجاهزية لحماية إيران

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
علي رضا تنكسيري
علي رضا تنكسيري
وكالات
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أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال تفقده جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات، استعداد بلاده لحماية حدودها المائية وأمنها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" زار تنكسيري، إلى جانب عدد من قادة وكوادر الحرس الثوري الإيراني الجزيرتين الواقعتين في الخليج حيث نفذ جولة تفقدية.

وأكد تنكسيري خلال الجولة التفقدية على الحفاظ على الاستعداد القتالي واليقظة والرصد الاستخباري الكامل في نطاق مهامهم الحساسة.

وقال إن الهدف من هذه الجولة التي تندرج في سياق الزيارات المخطط لها سابقا للوقوف عن كثب على وضع المنطقة والجهوزية القتالية ومدى التفاني للمقاتلين في القوة البحرية.

وصرح: "تظهر مسوحاتنا الميدانية أن القوات والأنظمة والمعدات في جميع الظروف في المستوى المطلوب من الجاهزية للدفاع عن حدود المياه ومصالح وأمن بلدنا الحبيب".

وتعتبر جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، حيث تقع شرقي الخليج وتطل على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط.

وتخضع الجزر الثلاث منذ العام 1968 للسيطرة الإيرانية، وهي محل نزاع مع الإمارات التي تطالب بها باعتبارها جزءا من أراضيها، بينما تؤكد طهران ملكيتها للجزر.

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