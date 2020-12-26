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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وصايا عميد الأدب العربى والتنوير بمكتبة مصر العامة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
طه_حسين
طه_حسين
نضال ممدوح
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تعقد بمكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت٬ ندوة بعنوان "التنوير وبناء الوعي..وصايا عميد الأدب العربي". بمشاركة كل من: وزير الثقافة السابق حلمي النمنم٬ الإعلامي جمال الشاعر٬ والناقد رمضان الحضري.

ويدير اللقاء الكاتب أحمد أيوب٬ وبمشاركة فريق كورال أطفال.دو.رى.مي.ميوزيك.قيادة المايسترو أحمد حسام بقاعة الندوات بالدور الثالث٬ مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

تتطرق الندوة إلي دور طه حسين في نشر التنوير٬ من خلال كتابه عن الشعر الجاهلي في ظل وجود سلطة دينية وصية على النص لها شرعيتها التاريخية في اللاوعي الجمعي المقهور٬ والتي يمكنها بجرة قلم تكفير رأي أو إهدار دم، ولكن لا مفر من نشر الوعي وبذر بذور الفكر العلمي واحتمال الأذى بصبر وأناة ولقد كانت تجربة مريرة أن يعزل الكاتب من منصبه ويحاصر في بيته ويعير بعاهته.

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