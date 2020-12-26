برلمان جورجيا يتبنى قرارا حول سعى البلاد للانضمام للاتحاد الأوروبى

أيد برلمان جورجيا بالإجماع مشروع قرار حول سعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ينص القرار على أن "العضوية في حلف شمال الأطلسي تعتبر أولوية لا بديل لها للسياسة الخارجية لجورجيا، وإن الوحدة العابرة للمحيط الأطلسي تعتبر أهم شرط لتعزيز الأمن في العالم".ويشير القرار إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعتبر "أولوية لا بديل لها" أيضًا.كما يؤكد القرار أن جورجيا تدعو لتسوية النزاعات بطرق سلمية حصرًا.وكان سكرتير حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إيراكلي كوباخيدزه قد أعلن في أكتوبر الماضي أن جورجيا ستقدم طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2024.كما تسعى جورجيا للانضمام إلى الناتو منذ عام 2002، حين أعلن الرئيس الجورجي آنذاك إدوارد شيفاردنادزه عن رغبة بلاده بالعضوية في الحلف لأول مرة.