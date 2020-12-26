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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعليق الرحلات الجوية من ناشفيل الأمريكية بعد حادث الانفجار

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
انفجار ناشفيل
انفجار ناشفيل
وكالات
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علقت السلطات الأمريكية، كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث انفجار قوي كان مصدره عربة سكن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت إدارة المطار إن "هيئة الطيران الفدرالية علقت مؤقتا انطلاق الرحلات الجوية من مطار ناشفيل الدولي بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن الحادث الذي وقع اليوم وسط ناشفيل".

وأضاف البيان أنه كان من المتوقع أن يتم حل المشاكل واستئناف الخدمة حتى الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي، لكن عملية الإصلاح كانت مستمرة في عدد من الممرات بعد هذا الوقت.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، في وقت سابق أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباح امس، الذي يصادف عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيا من مسافة أميال.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وهو كان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع "تسجيل صوتي" يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.

تولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قيادة التحقيق في انفجار ناشفيل، وأبلغت أجهزة الأمن رئيس البلاد، دونالد ترامب، بالحادث الذي يرى البعض أنه قد يتعلق بالإرهاب.

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