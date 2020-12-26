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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم ظلال الأجداد المنسيين بجزويت القاهرة.. الليلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:48 ص
فيلم ظلال الأجداد
فيلم ظلال الأجداد المنسيين
نضال ممدوح
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ينظم نادي سينما الجزويت٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت٬ بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة" 15 شارع المهراني الفجالة رمسيس. عرض للفيلم الروائي الطويل Shadows Of Forgotten Ancestors أو "ظلال الأجداد المنسين"

الفيلم من إخراج المخرج الأرمنيى سيرجى باراجانوف ( 1924: 1990) والذى وصفه الناقد سمير فريد فى كتابه "مخرجون واتجاهات" بأنه أحد أعظم المخرجين في تاريخ السينما وهذا هو أول أفلامه الذى جعل منه مخرجا عالميا وهو من إنتاج 1964 يقدم فيه سينما خالصة على شريط صورة وصوت باهر.

وعن "بارادجانوف" يقول المخرج السوري محمد ملص: من أهم عباقرة السينما في القرن العشرين فهو قامة فنية مولعة لدرحة الجنون بإبداعها الذي شمل أكثر من صعيد٬ كما أنه كان يجيد العربية فوالدته من حلب.

بالإضافة إلي أن فيلم ظلال الأجداد من أبرز الإنتاجات السينمائية السوفييتية لعام 1964 وحاز جوائز عدة لأنه استطاع تحويل أساطير الحب في جبال الكاربات بين جورجيا وأرمينيا إلى ما يشبه الأساطير والملاحم الشعبية ملونا إياها بأسلوب قريب من الشعر من خلال قصة حب تراجيدية ترصد فيها حركة الكاميرا التفاصيل اليومية.

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