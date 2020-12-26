الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

يحتضن المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم السبت٬ حفل فني يحييه الموسيقار الكبير راجح داود٬ بعنوان "ترنيمة الصلاة الأخيرة"٬ بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي.ويتضمن الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية الدرامية: "باسكاليا الكيت ــ كات – رسائل البحر – أرض الخوف– هوانم جاردن سيتي - الرجل الثالث وغيرها".وراجح داود من أبناء حي الفجالة، الذي انطلقت منه جمعية النهضة العلمية والثقافية٬ ويهتم نشاطها به بشكل خاص وأطلقت برنامجًا ثقافيًا منذ سنوات بعنوان "الفجالة منورة بأهلها".وألف "راجح" العديد من موسيقى الأفلام المهمة، وعلقت مقطوعاته مع الجمهور بشكل لافت، منها: "الكيت كات، رسائل البحر، أرض الخوف، أرض الأحلام، الراعي والنساء، سارق الفرح، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، عصافير النيل"، فضلًا عن موسيقى عدد من المسلسلات، التي لحن أيضًا بعض أغانيها، ومن أشهرها تتر مسلسل "هوانم جاردن سيتي".