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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
غلق مطعم
غلق مطعم
المنيا ـ على حسين
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قرر الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، إغلاق أحد المطاعم بكورنيش النيل لمدة ثلاثة أيام لوجود مخالفات صارخة خاصة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق تلك الاجراءات ومخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لنائب المحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية. لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوي.
غلق مطعم
غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم

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