غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا
السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
قرر الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، إغلاق أحد المطاعم بكورنيش النيل لمدة ثلاثة أيام لوجود مخالفات صارخة خاصة بعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، والتهاون والتقصير الشديد في تطبيق تلك الاجراءات ومخالفة التعليمات الصادرة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لنائب المحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية. لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوي.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لنائب المحافظ، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا لمتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
قال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات وزير التنمية المحلية. لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
وشدد محافظ المنيا، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، لمنع التجمعات والحد من انتشار العدوي.
غلق مطعم
غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم بكورنيش النيل لمخالفته إجراءات مواجهة كورونا بالمنيا
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم
غلق مطعم