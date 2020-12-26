مناقشة وتوقيع رواية «حجر بيت خلاّف» لمحمد على إبراهيم

يعقد في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة ستاربوكس بمدينة نصر٬ حفل مناقشة وتوقيع رواية "حجر بيت خلاف" للكاتب محمد علي إبراهيم٬ والصادرة عن دار المثقف للنشر والتوزيع٬ هذا ويناقش الرواية ويدير اللقاء الكاتب أسامة جاد.يذكر أن أحداث الرواية تدور في أجواء من الغرائبية٬ حول "سيد أبوسباق" تاجر آثار من الصعيد يحب الموناليزا، وتخرج له من اللوحة وتعيش معه.هناك في الرواية أيضًا شخصيات مثل ابن الليل فارس الدشناوي، الذي يحب الشيخة زينب٬ والباشا الكبير الذي يسيطر على العالم ببنورته المسحورة٬ والشيخ المغربي عبدالنعيم الذي يفتح المقابر الفرعونية بعد أن استطاع ترويض روح الذهب.يذكر أن "حجر بيت خلّاف" هي الرواية الحائزة على جائزة جمال الغيطاني الأدبية لعام 2018 المقدمة من جريدة أخبار الأدب.ومحمد على إبراهيم، روائى وكاتب من مواليد مايو 1975، صدر له من قبل العديد من المؤلفات والأعمال الأدبية منها "تأريخ ﻻ يروق لكم"، "طعم البوسة" مجموعات قصصية، ومتتالية "أنت حر ما دمت عبدى"، وأيضًا رواية "الجدار اﻷخير"، "الولد كوريا"، "أعلمها اللمس"، وديوان شعر بعنوان "صحاب"، وآخر بعنوان "مواويل الثرى".