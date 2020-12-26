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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اللبنانية منيرة مصباح بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. الليلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
الشاعرة منيرة مصباح
الشاعرة منيرة مصباح
نضال ممدوح
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تحل الشاعرة اللبنانية منيرة مصباح٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "«يوتيوب»، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «مصباح» قصائد شعرية من ديوانها المعنون: «كعاشق يلم جناحيه».

يشار إلي أن منيرة مصباح شاعرة وأستاذة للغة العربية في جامعة شيكاغو، وتلقت تعليمها في لبنان، حيث نشأت، وحصلت على ليسانس فلسفة من جامعة بيروت العربية، ثم تابعت دراستها العليا في الولايات المتحدة.

وصدرت لها أعمال: «امرأة في عزلة الرياح٬ حوارات وإشراقات في نصف قرن من السياسة والفكر والأدب والفن٬ مرافئ.. إبحار في لغة الوجود وفكره٬ من فضاء الحلم إلى أفق الاحتمالات٬ في سفر الكلمات٬ أتنفسك حنينا٬ نسج الزمان والمكان»، وغيرها.

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