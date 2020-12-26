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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على أشلاء بشرية فى موقع انفجار ناشفيل الأمريكية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:26 ص
انفجار ناشفيل الأمريكية
انفجار ناشفيل الأمريكية
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بعثور عناصر أجهزة الأمن على أشلاء بشرية في موقع الانفجار القوي الذي هز مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» وقناة «CBS» عن مصادر في أجهزة الأمن مطلعة على سير التحقيق، أنه تم العثور على أشلاء بشرية مباشرة قرب موقع الانفجار، مبينة أنه تم إرسال البقايا إلى هيئة الطب الشرعي لإجراء تحليل مناسب.

وأوضحت المصادر، أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الأشلاء تعود إلى شخص مسؤول عن الانفجار أو لضحية سقطت جراء الحادث.

وسابقًا قالت الشرطة رسميًا إنها لم تكن على علم ما إذا كان هناك أي شخص داخل عربة السكن التي كانت مصدرًا للانفجار.

وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، في وقت سابق، أن انفجارًا قويًا وقع في الساعة الـ6:30 صباح اليوم، الذي يصادف عيد الميلاد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

ودمر الانفجار عدة مركبات أخرى وألحق أضرارًا بمبان وتصاعد بسببه الدخان الأسود في السماء وكان مرئيًا من مسافة أميال.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن، وهو كان على الأرجح عملًا متعمدًا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

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