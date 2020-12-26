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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«كلاسيكيات السينما التسجيلية» بالثقافة السينمائية.. الأربعاء

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
جيوش الشمس
جيوش الشمس
نضال ممدوح
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ضمن برنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، مجموعة من أفلام «كلاسيكيات السينما التسجيلية» في السادسة من مساء يوم الأربعاء ٣٠ ديسمبر، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

يعرض مركز الثقافة السينمائية تحت إشراف السيناريست والناقد مجدى الشحرى مدير عام المركز، فيلم «جيوش الشمس» للمخرج شادي عبد السلام، وفيلم «طبيب في الأرياف» للمخرج خيري بشارة، وفيلم «أربعة أيام مجيدة» للمخرج صلاح التهامي.

ويوجه مركز الثقافة السينمائية دعوة لرواده لمشاهدة الأفلام بمقره (٣٦ شارع شريف- القاهرة) مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الجمهور والعاملين.

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