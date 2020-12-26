رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

4 لاعبين عرب بين الـ100 الأفضل فى عام 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
محمد صلاح و حكيم
محمد صلاح و حكيم زياش
وكالات
طباعة
دخل أربعة لاعبين عرب في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم للعام "الاستثنائي" 2020، التي أصدرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، ترتيب أفضل اللاعبين على المستوى العربي، وشغل المركز الثاني إفريقيا، والثامن عالميا.

وجاء المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، في المركز الثاني عربيا والرابع إفريقيا والستين عالميا، وتلاه مواطنه أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان في المرتبة الثالثة عربيا والسادسة إفريقيا، وشغل المركز الـ76 عالميا.

بينما اكتفى النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالمرتبة السابعة إفريقيا، والمركز الـ77 على المستوى العالمي.

ودخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم 2020، التي أصدرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، لاعب واحد فقط يمثل ناديا عربيا، وهو الأرجنتيني إيفر بانيغا، نجم فريق الشباب السعودي، وشغل المرتبة الـ93 في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

موضوعات متعلقة

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

خروج قطار عن القضبان يوقف «خط الصعيد»

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بكورونا

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

4 لاعبين عرب بين الـ100 الأفضل فى عام 2020

علماء بريطانيون يختبرون دواء لمنع تطور مرض كوفيد-19 لدى المصابين بكورونا

مقاتل روسى يخنق أرمنيا بقوة.. (فيديو)

محركات صاروخ أنجارا المأهول ستعمل بدفع منخفض

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات

الساقى تطرح طبعة جديدة ومنقحة لكتاب خطّ فى الرمال

اليوم.. التداوى بالفلسفة على طاولة مكتبة مصر الجديدة

العربية للعلوم تصدر كتاب «إعادة التكوين» فى نسخته العربية