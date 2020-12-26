اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، خلال مشاركته بندوة «الصراعات الجديدة في البحر المتوسط وانعكاساتها على قضية الغاز»، والتي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة: «لم يكن الصراع على الغاز في البحر المتوسط وليد اللحظة، فقد بدأ الصراع الحديث على الغاز والبترول في شرق البحر الأبيض المتوسط خفيًا بين الدول منذ عام 1966 عندما اكتشفت سفن أبحاث بريطانية حقولًا للغاز الممتدة تحت مياه المتوسط، ثم جاءت الولايات المتحدة وروسيا بين سنوات 1977 و2003 لتؤكد أن الغاز في شرقي المتوسط يمتد من "شواطئ اللاذقية إلى غرب مصر" اعتبارًا من جرف شمال دمياط بنحو 180 كيلومتر».وأضاف: «تتضمن هذه المنطقة "حوض شرق البحر المتوسط" احتياطات استراتيجية ضخمة من الغاز وصلت وفقًا لتقديرات المسموح الجيولوجي الأمريكي إلى ما يقارب 122 تريليون قدم مكعب بما يعني تحول منطقة حوض شرق المتوسط إلى مخزن لموارد الطاقة، بدأت تتحول معه دول عديدة في المنطقة إلى بلدان نفطية وغازية وعلى رأسها مصر، نظرًا لما تختزنة مياهها الإقليمية من حقول ضخمة للغاز».وأشار إلى حقول الغاز المصرية غير المكتشفة في البحر المتوسط، بأن مصر تمتلك ما يعادل 122 تريليون قدم مكعب غاز من احتياطات غير مكتشفة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يعادل 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري لم تكتشف بعد في 5 مناطق إمتياز في مصر، وحوالي 8 مليارات برميل من البترول والمكثفات غير المكتشفة في منطقة الإمتياز بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص واليونان كان له أهمية قومية كبري لمصر.وبدورها، قالت الدكتورة داليا محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: «إن مصر تعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في قارة أفريقيا، وتحتل المرتبة الثالثة مقارنة بالدول الأفريقية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، وتلعب مصر دورًا هامًا في أسواق الطاقة الدولية؛ لأنها طريق عبور رئيسي للنفط والغاز الذي يتم شحنه من الخليج العربي إلى أوربا والولايات المتحدة عبر قناة السويس وخط أنابيب السويس بالبحر الأبيض المتوسط SUMED».وأضافت: «بالنسبة لمصادر الطاقة في مصر والوقود الأحفوري، حيث يساهم البترول والغاز الطبيعي بحوالي 94% من الاستهلاك الكلي للطاقة، وظهور السوق المحلي للغاز الطبيعي في مصر عام 1975 على نطاق متواضع للغاية، فشَكل الغاز حوالي 0.4% من استخدامات الطاقة في مصر؛ ويرجع ذلك إلى اكتشاف حقول الغاز في "أبو ماضي وأبو قير" بين عامي 1967 و1971، وعقب تلك الاكتشافات تلتها اكتشافات أخري من النصف الثاني من الثمانينات إلى الآن في "ساحل البحر المتوسط، ودلتا النيل، وشمال الإسكندرية، وبورسعيد».