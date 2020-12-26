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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصدر يوجه رسالة إلى إيران وأمريكا: «ابتعدا عن العراق»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:12 ص
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
وكالات
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وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رسالة إلى إيران والولايات المتحدة، يطالبهما فيها بـ"إبعاد صراعاتهما عن العراق".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مقتدى الصدر": "العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأمريكي- الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفايروسية وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".

وأضاف: "أوجه ندائي للجارة العزيزة (إيران) أن تبعد العراق عن صراعاتها ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

وحذر الصدر ما أسماه "الاحتلال من تماديه في الصراع"، وأشار إلى أن "العراق والعراقيين ليسوا طرفًا في النزاع ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب".

وتابع: "في حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى".

وختم بيانه: "العراق هو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال".

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