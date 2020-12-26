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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مركز جاماليا: لم يتم رصد أى ردود فعل تحسسية شديدة عند استخدام لقاح «سبوتنيك V»

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:44 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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ذكر مدير مركز جاماليا الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، أن متابعة استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد عدوى "كوفيد-19" لم تكشف أي ردود فعل تحسسية شديدة.

وقال جينتسبورج في حديث لـ "فرانس 24": "لم يتم كشف أي ردود فعل تحسسية شديدة عند استخدام اللقاح سبوتنيك V خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية والتداول المدني".

وتابع جينتسبورج، تعليقا على الأنباء حول رصد ردود فعل تحسسية لدى 7 مواطنين أمريكيين بعد تناولهم لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" بلغ حتى الآن 700 ألف شخص، مضيفا: "وزارة الصحة والهيئة الفدرالية للرقابة في مجال الصحة تتابعان بشكل صارم كل الآثار الجانبية".

وبدأت روسيا يوم 10 ديسمبر الحالي حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد هذا المرض الذي أودى حتى الآن بحياة نحو 1.7 مليون شخص.

وسبق أن أعلنت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية أنها تدرس التقارير حول تسجيل ردود فعل تحسسية لدى 5 أشخاص تناولوا لقاح "فايزر" و"بيونتيك"، مبينة أن هذا الأثر الجانب قد تثيره المادة الكيميائية بولي إيثيلين جليكول، التي تستخدم كذلك في إنتاج لقاح شركة "موديرنا"، فيما ارتفع هذا العدد لاحقا إلى 7 أشخاص.

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