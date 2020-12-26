مركز طلعت حرب الثقافى يواصل احتفالاته بذوى القدرات الخاصة

يواصل مركز طلعت حرب الثقافي بالسدة نفيسة٬ احتفالاته العالمية بذوي القدرات الخاصة خلال شهر ديسمبر، والتي تختتم غدًا الأحد 27 ديسمبر، تحت شعار «اليوم المصرى لذوي الاحتياجات الخاصة».ويقام في الثانية من ظهر اليوم السبت، حفل غنائي يقدمه فريق كورال مركز طلعت حرب، والعديد من الأنشطة الفنية، وفي الرابعة من مساء غدًا الأحد 27 ديسمبر تقام ندوة توعية تثقيفية يحاضر فيها الدكتور أحمد شلبي استشاري الإرشاد النفسي والتوجيه الأسري بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد زغلول مدير إدارة التمكين الثقافي الأسبق بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والنائب خالد حنفي عضو مجلس النواب عن ذوي الاحتياجات الخاصة وقصص كفاح ونجاح، وتختتم الفعاليات في الخامسة مساء نفس اليوم بحفل موسيقي لفريق جمعية «شمس الأمل».وتقام الفعاليات مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.