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منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
سرطان البروستات
سرطان البروستات
وكالات
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شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعا في حدوث وانتشار سرطان البروستات في جميع أنحاء العالم، ما يجعله أكثر أنواع السرطان غير الجلدي شيوعا بين الرجال، حسبما أفاد موقع "ديلي ميل".

وفيما يلي علامتان أقل شيوعا للمرض، ينبغي عدم تجاهلهما:

التبول الليلي

يُعرف بأنه حالة تتضمن الاستيقاظ أكثر من مرة كل ليلة للذهاب إلى الحمام.

وعلقت مؤسسة Urology Care: "يجب أن يتمكن الناس من النوم لمدة ست إلى ثماني ساعات أثناء الليل دون الحاجة إلى استخدام المرحاض. ومن المهم أن نتذكر أن التبول الليلي هو علامة على شيء ما يحدث في أجسادنا".

وقد يشير هذا، على سبيل المثال، إلى سرطان البروستات، على الرغم من أنه قد يكون أيضا علامة على تضخم البروستات.

ألم عند التبول

قد يحدث ألم أو حرقة أثناء التبول لأن سرطان البروستات يؤثر على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج العضو الذكري، والمعروف باسم الإحليل.

ويعد الألم عند التبول من أكثر أعراض chlamydia ​​شيوعا.

وإذا كان الرجل مصابًا بـchlamydia​​، فقد يعاني أيضًا من إفرازات بيضاء أو عكرة أو مائية من أعلى العضو الذكري، أو حرق أو حكة في مجرى البول، أو ألم في الخصيتين.

ويُنصح بشدة بزيارة الطبيب العام في حالة حدوث أي من هذه الأعراض.

وتحدث السرطانات عندما يكون للحمض النووي للخلية طفرات متعددة، تؤدي بعد ذلك إلى نمو الخلايا بمعدل لا يمكن السيطرة عليه، والذي يتراكم بعد ذلك إلى ورم سرطاني.

وليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان البروستات، ولكن بعض العوامل قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالمرض.

ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يعد التقدم في العمر عامل خطر كبيرا.

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