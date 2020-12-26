مقاتل روسى يخنق أرمنيا بقوة.. (فيديو)

تغلب الروسي ألكسي ماخنو على منافسه الأرميني ديفيد خاتشاتريان في النزال الذي جمعهما، وذلك ضمن بطولة "AMC Fight Nights 99" للفنون القتالية المختلطة، في موسكو.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" انقض المقاتل الروسي على خصمه الأرمني، في نهاية الجولة الأولى، وبدأ بخنقه بقوة، واضطر الحكم للتدخل، والإعلان عن فوزه.وحقق ألكسي ماخنو (30 عاما) بذلك انتصاره الحادي والعشرين حتى الآن في مسيرته الاحترافية ضمن رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، مقابل 8 هزائم.بينما مني ديفيد خاتشاتريان (32 عاما) بالهزيمة الخامسة، مقابل 24 انتصارا، في مسيرته الاحترافية حتى الآن.