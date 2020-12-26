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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«التنمية الثقافية» يحيى ذكرى فريد الأطرش بالسحيمى.. الليلة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
نضال ممدوح
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استمرارًا لاحتفالات صندوق التنمية الثقافية بذكرى الموسيقار فريد الأطرش٬ يُقيم مركز إبداع بيت السحيمي ـ بشارع المعزـ في السابعة مساء اليوم السبت٬ حفل فني موسيقي والذي تحييه فرقة "الفن الأصيل".

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أروع ما قدم الموسيقار الكبير حيث يقدم: الخليل أبوزيد أغنيات: "الربيع٬ قلبي ومفتاحه، وزينة"، ويقدم د. نبيل كوتيت أغنية "أول همسة"، وتقدم أسمهان عادل: "بقي عايز تنساني"، ودانا رمزي: "إياك من حبي وأحبك ياني"، وهبة الخولي: "يا حلاوتك يا جمالك"، وزينب المصري تغني "روحي وروحك حبايب"، ورجاء مصطفى: "يا بدع الورد"، ومحمد وحيد: "يا حبايبي يا غايبين"، ومحمد فرار: "علشان ماليش غيرك" والمطربة أسرار الجمال تغني "كلمة عتاب".

يذكر أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا. بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغني بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.

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