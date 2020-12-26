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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس سنورس بالفيوم: غلق ٣ قاعات أفراح فى حملة مكبرة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:33 ص
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
الفيوم - زينب علاء
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قام المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز، بغلق ٣ قاعات أفراح بمدينة سنورس، و٥ مقاهي لتقديم الشيشه وتم عمل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، طبقًا لقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع مراكز وقرى المحافظة بسبب كورونا.

كما قامت الحملة بالإشراف على النظافة بمدينة سنورس الفترة المسائية والمرور على الوحدات المحلية لمتابعة غلق الورش والقاعات والمرور على المقاهي بدائرة المركز، وكذا حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة قيراط بقرية جرفس وتسليم الموقع خالي للجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح
غلق قاعات أفراح

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