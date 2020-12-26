رئيس سنورس بالفيوم: غلق ٣ قاعات أفراح فى حملة مكبرة

قام المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وأشرف أيوب نائب رئيس المركز، بغلق ٣ قاعات أفراح بمدينة سنورس، و٥ مقاهي لتقديم الشيشه وتم عمل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، طبقًا لقرار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع مراكز وقرى المحافظة بسبب كورونا.كما قامت الحملة بالإشراف على النظافة بمدينة سنورس الفترة المسائية والمرور على الوحدات المحلية لمتابعة غلق الورش والقاعات والمرور على المقاهي بدائرة المركز، وكذا حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة قيراط بقرية جرفس وتسليم الموقع خالي للجمعية الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.