العراق.. انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولى

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، انفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" ذكرت في بيان صحفي، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية".وأضافت، أن "العجلة كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، وأدى الانفجار إلى إصابة سائق العجلة".