محركات صاروخ أنجارا المأهول ستعمل بدفع منخفض

أعلن سيرجي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب التصاميم "ساليوت" بمركز خرونيتشيف، أن محركات صواريخ "Angara-A5M" عند إطلاق مركبات "أوريول" المأهولة ستعمل بقوة دفع منخفضة.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" يشير كوزنيتسوف، إلى أنه من أجل توفير السلامة لرواد الفضاء الذين على متن المركبة الفضائية "أوريول" المأهولة، سوف تستخدم محركات RD-191، التي تستخدم في المرحلة الأولى من صواريخ "انجارا" الاعتيادية لأن قوة دفعها أقل من المحركات المحدثة.وأضاف، أما المحركات المحدثة RD-191M، فسوف تستخدم في صواريخ النقل المحدثة "Angara-A5M" غير المأهولة، وهذا يسمح بنقل حمولة أكبر من التي يحملها صاروخ "Angara-A5".وقد أعلن في وقت سابق، أن اختبارات طيران صواريخ "أنجارا" تتضمن ثلاث عمليات إطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي: ستكون الأولى إطلاق صاروخ " A5 Angara-" عام 2023، والثانية والثالثة ستكون إطلاق صواريخ Angara-A5M المحدثة، عامي 2024 و2025 على التوالي، سيحمل الصاروخ الأول مركبة "أوريول" غير المأهولة إلى مدار أرضي منخفض، وإلى المحطة الفضائية الدولية. والصاروخ الثاني، سيحمل مركبة "أوريول" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية.