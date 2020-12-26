عرض الفيلم الروائى الطويل بين بحرين بسينما الهناجر

يعرض في سينما الهناجر بساحة الأوبرا٬ في السادسة مساء اليوم السبت، الفيلم الروائي الطويل "بين بحرين"، ضمن عروض جمعية الفيلم برئاسة مدير التصوير السينمائى الفنان محمود عبد السميع.الفيلم من إخراج أنس طلبة، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار أماني التونسي، كريم الدليل، بطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبني ونس.تدور أحداث الفيلم أثناء زيارة قصيرة تقوم بها «زهرة» لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، حيث تتعرض ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.وفاز الفيلم بسبع جوائز وشهادة تقدير، خلال مشاركته في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما٬ وهي: أفضل فيلم، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل سيناريو، وأفضل مونتاج، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل مخرج.