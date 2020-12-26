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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 22967 إصابة و482 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيلها 22967 إصابة و482 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22967، ليصل العدد الإجمالي إلى 7448560 حالة.

وشهدت البرازيل بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات الذي بلغ في 23 ديسمبر 46696 حالة، وفي 24 ديسمبر 58428.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 482 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 190488 شخصا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل يوم 23 ديسمبر 961 حالة، وفي 24 ديسمبر 762.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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