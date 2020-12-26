المغرب.. 40 وفاة و2329 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 40 وفاة و2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 7170، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 428193.وأعلن وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، يوم أمس، أن بلاده حصلت على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.وقال: "الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل متقدمة جدا، وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية".