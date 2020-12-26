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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور رواية «عين زجاجية» فى نسختها العربية عن دار الرافدين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
عين زجاجية
عين زجاجية
نضال ممدوح
طباعة
صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ النسخة العربية لرواية "عين زجاجية" تأليف ميرين آجور ميابي٬ وترجمها للعربية عبدالهادي سعدون.

ولدت "ميرين آجور" في لكيتو ـ بلد الباسك عام 1962، نالت جائزة النقد في عامي 2001 و2011 عن كتابيها الشعريين (علامة الجسد) و(زَبد في اليدين)، كذلك جائزة أدب الطفل الباسكية في ثلاث مناسبات.

ككاتبة وشاعرة شاركت في ملتقيات ومهرجانات عالمية مثل مهرجان الأدب في دبلن 2003، ومهرجان الأدب في سلوفينيا 2006، ومهرجان إدنبره 2007، ومهرجان أوربا الوسطى 2016 ومعرض الكتاب في ميامي 2016، وفي عام 2015 حازت على منحة التأليف والترجمة في نيويورك.

وترجمت عن الفرنسية إلى الباسكية العديد من كتب الشعر والرواية. عام 2018 حصلت على جائزة بلد الباسك للترجمة عن مجمل ترجماتها لأدب الطفل العالمية.

وحازت روايتها (عين زجاجية) على جائزتين أدبيتين للأدب المكتوب باللغة الباسكية هما ثاثبيكالي وبيتريكو ليبروا، وترجمت إلى لغات عدة من بينها الإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

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