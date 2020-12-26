تونس تسجل 61 وفاة و1826 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 61 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و385 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1826 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 128 ألفًا و578 حالة.