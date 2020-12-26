إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بديرمواس فى المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقالت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه طبقا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، على الفور قامت الوحدة المحلية لقرية بني حرام بتنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 3 قيراريط و1 سهم في زمام الوحدة المحلية لقرية بني حرام (اسمو العروس)، وذلك بواسطة قسم الإزالات بالوحدة المحلية والإدارة الزراعية بديرمواس (حماية الأراضي- الجمعية الزراعية).وأوضح المهندس عماد جاد مهران، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني حرام، إنه تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعدٍ بمساحة 838 مترًا و4 قراريط و8 أسهم على أملاك الدولة على مصرف 3 شريف حوض أم التماس الشرقي بالرحمانية التابعة للوحدة المحلية لقرية بني حرام باللجنة المشكلة من كلا من قسم أملاك الدولة وقسم الإزالات بالوحدة المحلية لقرية بني حرام.