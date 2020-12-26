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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 26-12-2020 فى البنوك المصرية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 26-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محلياُ، ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر اليورو فى البنوك اليوم السبت 26-12-2020
ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر ليسجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك عودة سجل للشارء 19.25 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.08، كما ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.08.

سعر اليورو اليوم
وفي بنك أتش أس بي سي استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشرااء 19.22 جنيه وللبيع 19.05، وفي بنك أبوظبي الأول سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشارء 19.27 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك والتعمير والإسكان سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.01، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.22 جنيه وللبيع 19.03، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06.

أسعار اليورو اليوم
وفي المقابل، تراجع سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.06، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.04، وفي بنك تنمية الصادرات انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 19.20 جنيه وللبيع 19.01.

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