رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم جميع المصالح الحكومية بمطاى فى المنيا (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:56 م
تعقيم جميع المصالح
تعقيم جميع المصالح الحكومية
المنيا ـ على حسين
طباعة
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا حملات لرش وتطهير وتعقيم المستشفى المركزى، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز الشرطة، وجميع المصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الوقائية والأاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال خالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، واصلت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بإشراف ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز، والمهندس علاء عبدالعزيز مدير فرع مطاى لمياه الشرب والصرف الصحى، قامت بتعقيم مستشفى مطاى المركزي، ومجلس مدينة مطاي، والإدارة التعليمية، ومركز شرطة مطاي، وموقف الغروب بمطاي، وجميع المصالح الحكومية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

أطباء ومتخصصون يضعون «روشتة» عبور الموجة الثانية من «كورونا»

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

«دفعتني للجنون».. سجن مؤرخ روسي قطَّع حبيبته بمنشار

بالرقم القومي.. خطوات الحصول على كود الطالب studea.emis

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

«هنا مر سيدنا موسي».. أهم المعالم الجيولوجية فى سيناء (صور)

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

هويدا عطا تدخل موسوعة «جينيس» عن كتاب «الربع الخالي»

في الذكرى 102 لميلاده.. السادات يروي قصة أم الأفندي

افتتاح معرض «وسكتت عن الكلام المباح» للفنان سمير فؤاد

دكتور مجدى يعقوب بثقافة المنيا