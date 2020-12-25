تعقيم جميع المصالح الحكومية بمطاى فى المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا حملات لرش وتطهير وتعقيم المستشفى المركزى، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز الشرطة، وجميع المصالح الحكومية، ضمن الإجراءات الوقائية والأاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وقال خالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، واصلت الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية بإشراف ربيع عبدالعظيم نائب رئيس المركز، والمهندس علاء عبدالعزيز مدير فرع مطاى لمياه الشرب والصرف الصحى، قامت بتعقيم مستشفى مطاى المركزي، ومجلس مدينة مطاي، والإدارة التعليمية، ومركز شرطة مطاي، وموقف الغروب بمطاي، وجميع المصالح الحكومية.