حبس عامل 4 أيام لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله فى قليوب

أمرت نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عامل طباعة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحفرهم والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان، التابعة لمركز قليوب.كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز قليوب، وإنتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، وبالفحص تبين أن المنزل مقام من ثلاث طوابق على مساحة 65 متر، ومكون من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة "عبدالفتاح م. ح".وتبين أن المتهم هو صاحب المنزل، ويدعى "أحمد ع" 27 سنة عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 متر وقطر 1.5متر، وتم ضبط أدوات الحفر عبارة عن سلم خشبي- حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس.بمواجهة المتهم أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بحثًا عن الثراء السريع لوجود كنز أثري أسفل منزله.