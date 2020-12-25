إزالة مبنى مخالف بدون ترخيص على أملاك الدولة بقرية زهرة فى المنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مبنى مخالف بدون ترخيص، مقام على أرض أملاك دولة بقرية زهرة، وتم التحفظ على بعض المعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية البرجاية شنت اليوم حملة لإزالة تعدي واقع علي أرض أملاك دولة بنطاق قرية زهرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إزالة المبنى والتحفظ على بعض المعدات المستخدمة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأوضح عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، في أول يوم عمل له بعد تكليفة برئاسة القرية، أنة سيتم تكثيف حملات الإزالة لأي مخالفات أو تعدي على أملاك الدولة أو البناء بدون ترخيص، والعمل على مواجهة أي تعدي على أراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، مضيفًا أن توجيهات رئيس المدينة هي التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وتطبيق القوانين وانتظام وانضباط العمل.