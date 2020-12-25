مصرع 3 فتيات فى حادث على الطريق الزراعى بالقليوبية

لقيى 3 فتيات بالصف الثاني الثانوي، مصرعهن إثر حادث تصادم أتوبيس أثناء عبورهن طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي التابع لقسم قها، وتم نقل الجثامين للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور قسم قها، بوفاة 3 فتيات بالصف الثاني الثانوي، إثر تصادم أتوبيس بهن أثناء عبورهن طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي بدائرة القسم، وتم نقل الجثامين للمستشفي، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفنهن.وصرحت أمل فوزي، رئيس مدينة قها، بأن تلك الفتيات مقيمين ببلدة نامول التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وأنهن أثناء عودتهن من الدرس بمدينة طوخ، في سيارة لبلدتهن، عبرن طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ذكي، فاصطدم بيهن أتوبيس أودى بوفاة إثنان منهن، وتوفت الأخرى فور وصولها للمستشفى.