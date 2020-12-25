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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:35 م
جريدة الدستور
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استضاف قسم الإذاعة والتلفزيون بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الإعلامية ريهام إبراهيم، وتحدثت لطلاب القسم عن عملها في التلفزيون المصري وقناة النهار وأخيرا بقناة سي بي سي إكسترا.

وروت تجربة إخراجها للفيلم التسجيلي (البريء) عن الراحل أحمد زكي، حيث فازت بجائزتين عنه (الجزيرة، واتحاد الإذاعة والتلفزيون)، وفيلم (أرواح تائهة) والذي دار عن غرق العبارة 98، وفازت عنه بجائزة (مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي، والمهرجان القومي للسينما، وجائزة ساقية الصاوي، والجائزة الكبرى بالمركز الثقافي الفرنسي، وكازان الروسي، والعرض في مونبيليه العالمي الفرنسي).

درست ريهام إبراهيم "بيزنس وإدارة أعمال"، لكنها اتجهت للعمل الإعلامي منذ بداياتها، حيث عملت معدة ثم مراسلة في إذاعة "صوت العرب"، ثم انضمت إلى قناة "الأسرة والطفل" قبل أن تنتقل إلى قناة "النيل الدولية".
وقدمت من خلال التليفزيون العديد من البرامج، أبرزها "صباح الخير يا مصر"، و"مصر النهاردة"، ثم انتقلت إلى القنوات الخاصة في أعقاب ثورة يناير، أبرزها قناة النهار ثم "cbc" و"cbc Extra"، و"Extra News"، حيث قدّمت العديد من البرامج بالإضافة إلى تقديمها للنشرات الإخبارية، أهمها برنامج "كلام الناس"، "آخر النهار"، "ممكن"، "هذا الصباح".
وتقدم حاليا برنامج "من مصر" على قناة cbc.
حضر اللقاء الدكتور سامي الشريف عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وأدارته الدكتورة ميرال مصطفى رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون.
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)
ريهام إبراهيم ضيفة «إذاعة وتلفزيون» بالجامعة الحديثة (صور)

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