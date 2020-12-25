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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الإحصاء: 45% زيادة فى صادرات مصر من المكرونة خلال عام

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:27 م
صادرات مصر من المكرونة
صادرات مصر من المكرونة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من المكرونة إلى حدود 58.7 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 40.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بنسبة تراجع قدرها 45%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى صادرات مصر من السلع الغذائية بلغت 2.9 مليار دولار خلال أول 9 من عام 2020 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 4.1% خلال عام.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر من عام 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7%.

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