رسميا.. أوروبا تسجل أكثر من نصف مليون وفاة و25 مليون إصابة بكورونا

سجلت الدول الأوروبية رسميا 25 مليون إصابة وأكثر من نصف مليون وفاة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء، وذلك تزامنا مع الاستعداد لحملات التطعيم، حسبما أفادت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، الجمعة، استنادًا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية.ومنذ مطلع أكتوبر، باتت أوروبا المنطقة التي تسجّل أكبر عدد يومي من الإصابات في العالم، والأسبوع الماضي، كانت تحصي متوسط 250 ألف إصابة في اليوم.على الصعيد العالمي، كان يتمّ تسجيل يوميًا حوالى 630 ألف إصابة. ولتجنّب ارتفاع حاد في عدد الإصابات أثناء فترات عيدي الميلاد ورأس السنة، شدّدت معظم الدول الأوروبية القيود الصحية، وفرضت بريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا عزلًا جزئيًا أو كليًا.ومن بين الدول التي شهدت ارتفاعًا استثنائيًا في عدد الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة، بريطانيا التي سجّلت ارتفاعًا بنسبة 49% مقارنة بالأسبوع الماضي (160.877 إصابة جديدة) تليها جمهورية تشيكيا (+49%، 39071) وهولندا (+41%، 58140).ونسبةً إلى عدد السكان، جمهورية تشيكيا هي الدولة الأكثر تضررًا من بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة يومية خلال الأيام السبعة الماضية.وتعدّ الدولة 621 إصابة من أصل كل مليون نسمة، تليها جورجيا وبلجيكا مع 548 إصابة لكل مليون نسمة، وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.وأحصت القارة الجمعة عند الساعة 11.00 ت غ، 540.647 وفاة، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (493.837) والولايات المتحدة وكندا (343.789) ثمّ آسيا (214.302 وفاة) والشرق الأوسط (88246) وأوقيانيا (944). في المجمل، سُجلت رسميًا في العالم قرابة ثمانين مليون إصابة بكوفيد-19 من بينها أكثر من 1.7 مليون وفاة، منذ بدء تفشي الوباء منذ عام.