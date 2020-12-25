«التخطيط»: الانتهاء من مشروعات للحماية من أخطار السيول بقنا بـ66 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من عدة مشروعات للحماية من أخطار السيول بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية قدرها 66 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروعات استغرق تنفيذها عام.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروعات شملت إنشاء بحيرة صناعية بمنطقة الحجارة من أجل الاستفادة من مياه السيول من خلال حفظ الأمطار وحجزها ومنع توجهها نحو مساكن المواطنين بتكلفة 33.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حاجز ترابى بالمنطقة ذاتها بتكلفة 33 مليون جنيه لمنع تضرر المساكن.