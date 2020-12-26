37 ألف سرير.. استعدادت المستشفيات الجامعية للموجة الثانية (انفوجراف)

على مدار الأيام القليلة الماضية قفزت حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد بمعدل سريع، ما جعل الحكومة متمثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي بإتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة زيادة الأعداد وتقويض إنتشار الفيروس.ترصد "الدستور" أبرز استعدادت مستشفيات وزارة التعليم العالي بحسب الإحصائيات الصادرة عن حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة.قُدر إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات الجامعية نحو 37 ألف سرير، منهم 6 آلاف سرير كمرحلة أولى لمصابي كورونا، فيما تم تجهيز حوالي 7 مستشفيات للعزل داخل محافظة القاهرة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.وبالتزامن مع الاستعدادت لمواجهة كورونا تقرر إعادة تشغيل 25 مستشفى جامعيًا، بسعة استيعابية 2377 سريرًا بالأقسام الداخلية، و523 سريرًا للرعاية المركزة، و418 جهاز تنفس صناعي، فضلًا عن توفير أماكن لعزل للأطفال.