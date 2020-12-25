المفتي يرد على المطالب العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قضايا الإعدامات تحال إليه لأخذ الرأي الشرعي ويعطي فيها الرأي وفقًا لما ذكر في الأوراق، أما التحقيق في القضية فهو اختصاص القضاء، مشيرًا إلى أنها تمر بالعديد من درجات التقاضي ولها إجراءات صعبة قبل تنفيذها.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الإعدامات التي تتم بالفعل بعد درجات التقاضي تصل إلى نسبة قليلة للغاية، لأنها تحتاج إجراءات مطولة وتنتهي بالتصديق الرئاسي.





وردا على المطالب العالمية بإلغاء عقوبة الإعدام أو تعطيلها، قال المفتي: "هناك منطقة ثابتة.. يا أيها الذين آمنوا قتل عليكم القصاص في القتلى، فربنا أمرنا بالقصاص".