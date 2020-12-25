انقلاب سيارة فنطاس مياه بحى المعصرة (صور)

تلقت غرفة عمليات القاهرة، بيانا أفاد بوقوع حادث مروري بطريق الكورنيش وأسفر الحادث عن انقلاب سيارة بفنطاس مياه بشارع كورنيش النيل قبل بنزينة مدخل المعصرة.وانتقل على أثر الحادث إلى موقع البلاغ هاني محروس محمد رئيس حي المعصرة والعميد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة.وتم نقل السيارة المقلوبة على جانب الطريق وذلك لسماح بتسير الحركة المرورية وعدم وجود تكدس السيارات بالطريق.كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة شدد على التعامل الفوري مع الحوادث دون الرجوع له والتعامل معها باقصى سرعة ومد المساعدات لمواقع الحوادث والحفاظ على التيسير المروري.