إصابة مدير مستشفى الصدر بمنوف بفيروس كورونا

صرح مصدر طبي، بأن مدير مستشفى الصدر بمنوف التابعة لمحافظة المنوفية، الدكتور خالد العجمي، استشاري الصدر، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ظهور بعض الأعراض، وثبوت الإصابة بالفحوصات الطبية.وأكد المصدر، خضوع مدير المستشفى للعزل المنزلي، للبدء في تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة، لافتا إلى استقرار حالته الطبية.وشدد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أثناء مروره مساء اليوم على مستشفى حميات شبين الكوم على اتباع الإجراءات الاحترازية وأيضا اطمئن على حسن سير العمل بالمستشفى والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما تفقد أقسام المستشفى المختلفة.