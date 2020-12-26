تفاصيل فعاليات اليوم السابع للمهرجان القومى للمسرح المصرى

يشهد اليوم السابع، من المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر، فعاليات عديدة تبدأ في تمام العاشرة صباحًا بورشة الحكي وورشة الإلقاء، كما يستمر العمل في ورشة الماكياج والتنكر، تحت إشراف الفنان إسلام عباس.وتبدأ المحور الفكري في تمام العاشرة والنصف بعنوان «من الأغنية إلى المسرح الغنائي»، ويدير الندوة دكتور ياسر علام، ويتحدث بالندوة دكتور حسام عطا، ودكتور زين نصار، ودكتور مصطفى سليم، والفنان وليد الشهاوي.كما يدلي المخرج إيميل جرجس بشهادته من تقديم المخرج أحمد طه، من الواحدة وحتى الثانية ظهرًا.كما يقدم الفنان أحمد مختار، المخرج حسن الجريتلي،الذي يدلي بشهادته من الثانية والربع عصرًا وحتى الثالثة والربع عصرًا.وتبدأ العروض المسرحية في تمام السادسة، فعلى مسرح الطليعة يعاد العرض المسرحي «الطريقة المضمونة للتخلص من البقع» تأليف رشا عبدالمنعم، ومن إخراج محمود مرسي.ويقام العرض المسرحي «الأخوة كرامازوف» في تمام الثامنة مساء على مسرح العرائس، وهي من تأليف ديستوفيسكي، وإخراج عمرو وهبة.وعلى مسرح مركز الجيزة الثقافي يقام العرض المسرحي «لعبة هوجو» في تمام الثامنة مساء، إعداد أحمد آدم، ومن إخراج محمد الملكي.وفي تمام العاشرة مساء يقام العرض المسرحي «توم وجيري» على مسرح أوبرا ملك، من تأليف إدوارد ألبي، ومن إخراج شريف رجب.