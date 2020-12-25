تفاصيل مسابقة مراكب الشراع بنادى اليخوت (صور)

نظمت مسابقة مراكب الشراع بنادي اليخوت، وشارك في المسابقة 7 قوارب من طراز "نيل" بمعدل 14 لاعبًا، وشارك أيضًا أكثر من 20 قاربًا في المسابقة.وكان عدد المشاركين حوالي خمسون لاعب، ويتم السباق من تحديد خط سير القوارب عن طريق عوامات مائية بجانب بعضها البعض من نقطة البداية لنقطة النهاية ثم الرجوع لنقطة البداية مرة أخرى.وقال خالد شريف، إن سباق القوارب الشراعية يختبر قدرة كل لاعب على استفادة من الهواء على أكمل وجه، حيث إن من ينهي السباق في أسرع وقت هو الفائز، ويثبت مهارات اللاعبين في التحكم على القارب ومتغيرات الهواء وكأنها مثل لعبة الشطرنج.وأضاف "شريف"، في تصريحات له، أن هناك العديد من النوادي شاركت في السباق اليوم مثل نادي المعادي ونادي الكشافة البحرية وغيرهم من النوادي البحرية، ويتم تحديد العديد من المسابقات على مدار الشهر ويشترك فيها الكثير من النوادي واللاعبين.