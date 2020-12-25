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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

570 وفاة و32725 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:34 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيلها 570 وفاة و32725 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32725، ليصل إلى مستوى 2221312 حالة.

وسبق أن سجلت المملكة المتحدة يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 570 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70195 متوفيا.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 22 ديسمبر 691 حالة، وفي 23 ديسمبر 744، وفي 24 ديسمبر 574.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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