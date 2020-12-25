نائب الإسماعيلية يبحث مع وكيل الصحة مستجدات تطبيق منظومة التأمين الشامل

التقى محمد طلبة، عضو مجلس النواب، مع وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان، حيث تباحثا حول المشكلات المتعلقة بالمنظومة الصحية والعاملين بها بمراكز القنطرة شرق وغرب.كما بحث طلبة مع وكيل الصحة آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية الخاصة بالقنطرة شرق وغرب، مع توفير وتسهيل وتطوير خدمات الإسعاف حفاظًا على أرواح المواطنين.تم وضع خطة عمل مع المتابعة الجادة وسرعة تنفيذ ما اتفق عليه للتحقيق سبل استكمال منظومة صحية وخدمة جيدة للمواطن، كما تم وضع خطة عمل مع المتابعة الجادة وسرعة تنفيذ ما اتفق عليه للتحقيق سبل استكمال منظومة صحية وخدمة جيدة للمواطن.جدير بالذكر أنه خلال المنظومة سوف يتم توفير 12 سرير عناية مركزة بمستشفى القنطرة شرق و15 سريرا بمستشفى القنطرة غرب و15 سرير بمستشفي أبو خليفة، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى أبو خليفة لاستقبال حالات الطوارئ على مدار الأسبوع في اقرب وقت.