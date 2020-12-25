رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب الإسماعيلية يبحث مع وكيل الصحة مستجدات تطبيق منظومة التأمين الشامل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:34 م
الدكتور سعيد السقعان،
الدكتور سعيد السقعان،
صقر محمد
طباعة
التقى محمد طلبة، عضو مجلس النواب، مع وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الدكتور سعيد السقعان، حيث تباحثا حول المشكلات المتعلقة بالمنظومة الصحية والعاملين بها بمراكز القنطرة شرق وغرب.

كما بحث طلبة مع وكيل الصحة آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات والوحدات الصحية الخاصة بالقنطرة شرق وغرب، مع توفير وتسهيل وتطوير خدمات الإسعاف حفاظًا على أرواح المواطنين.

تم وضع خطة عمل مع المتابعة الجادة وسرعة تنفيذ ما اتفق عليه للتحقيق سبل استكمال منظومة صحية وخدمة جيدة للمواطن، كما تم وضع خطة عمل مع المتابعة الجادة وسرعة تنفيذ ما اتفق عليه للتحقيق سبل استكمال منظومة صحية وخدمة جيدة للمواطن.

جدير بالذكر أنه خلال المنظومة سوف يتم توفير 12 سرير عناية مركزة بمستشفى القنطرة شرق و15 سريرا بمستشفى القنطرة غرب و15 سرير بمستشفي أبو خليفة، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى أبو خليفة لاستقبال حالات الطوارئ على مدار الأسبوع في اقرب وقت.

موضوعات متعلقة

اجتماع عاجل لوزير التعليم مع المركز القومي للامتحانات

وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة دفعة 2018

«الصحة»: إمدادات طبية لمستشفى العريش العام لمواجهة كورونا بشمال سيناء

الصور

image description

أهالى أرض اللواء يستغيثون من تركيب إعلانات داخل حرم السكة الحديد

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة في حملة بدمياط

image description

استمرار أعمال تطوير الوحدات ضمن «حياة كريمة» في أسيوط

image description

إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى عدة مراكز بأسيوط

image description

انطلاق انتخابات نادي قضاة أسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا

وبدأت رحلة التمرد.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في تدريبات الزمالك

القبض على المتهم بحرق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

وفاة نائب «مستقبل وطن» بالسويس بعد ساعات من رحيل زوجته

إنفوجراف

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

فخ هانيبال.. كيف أجبرنا مجرم شرير على حبه؟

منوعات

علامتان أقل شهرة لسرطان البروستات يمكن اكتشافهما

صحيفة: إصابة طبيب فى بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا لفيروس كورونا

هل يمكن تناول الباراسيتامول والإيبوبروفين فى الوقت نفسه؟

الأرز البرى يثبت فعاليته فى خفض نسبة السكر بالدم

أيام زمان

قصة مخرج أمريكي تحرش بـ نعيمة عاكف.. «أكل علقة ساخنة وفريد الأطرش أنقذه»

هكذا دمرت نادية الجندي فنانًا كبيرًا: «ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعد إفلاسه»

«أنت لا تصلح للتمثيل».. سر كراهية عادل أدهم للدنجوان أنور وجدي

«انتهى بطريقة مؤلمة».. تفاصيل الزواج السري بين ناهد شريف وكمال الشناوي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
د.كريمة الحفناوى
المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وحملة مناهضة العنف ضد المرأة
صفاء النجار
هدى العجيمى.. مع الأدباء الشبان
ماجد حبته
هل ينتحر أردوغان فى ليبيا؟!
المزيد

الثقافة

اقتصاديون: مصر ثانى أكبر منتج للغاز الطبيعى فى أفريقيا

الليلة.. «ترنيمة الصلاة الأخيرة» على المسرح الكبير بالأوبرا

حكاية صورة.. قصة تمثال نهضة مصر بميدان رمسيس قبل نقله

فى الذكرى الـ102 لميلاده.. أبرز 5 كتب تحدثت عن السادات